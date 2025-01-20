Омск-Информ
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·Происшествия

Грузовой автомобиль скрылся с места происшествия.

Разыскивается автомобиль, водитель которого наехал на девушку.

17 января около 20:00 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП с пострадавшей. Сотрудники установили, что водитель грузового автомобиля «Ивеко» при движении по трассе «Омск – Черлак» около 34-го километра наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка, которую доставили в больницу.

На крыше кабины разыскиваемого автомобиля установлен обтекатель и габаритные огни. Если вам известно что-то о данном ДТП или о местонахождении водителя, просьба обратиться по телефонам: 79-35-04 или 102.

·Происшествия

Грузовой автомобиль скрылся с места происшествия.

Разыскивается автомобиль, водитель которого наехал на девушку.

17 января около 20:00 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП с пострадавшей. Сотрудники установили, что водитель грузового автомобиля «Ивеко» при движении по трассе «Омск – Черлак» около 34-го километра наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка, которую доставили в больницу.

На крыше кабины разыскиваемого автомобиля установлен обтекатель и габаритные огни. Если вам известно что-то о данном ДТП или о местонахождении водителя, просьба обратиться по телефонам: 79-35-04 или 102.