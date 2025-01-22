Омск-Информ
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·Авто

Депутаты хотят понимать, как горожане будут его объезжать.
Депутаты Омского горсовета потребовали от чиновников дорожную карту перед перекрытием Комсомольского моста. Члены комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования выразили опасения, что очередной начатый ремонт, когда предыдущие не завершились, ухудшит дорожную ситуацию в городе.
– Хотелось бы видеть к таким вопросам дорожные карты, чтобы было более понятно, – отметил Константин Гаврик.
Председатель комитета Дмитрий Лицкевич добавил, что дорожные карты депутаты хотели бы увидеть до утверждения.
– Прежде чем закрыть Комсомольский мост, нужно улицу Бударина расчистить и Маршала Жукова, – добавил Сергей Дроздов.
Хотя даты закрытия моста на ремонт пока не определили, депутаты опасаются, что его закроют прежде, чем полностью откроют мост имени 60-летия ВЛКСМ. Последний в свою очередь закрыли на ремонт прежде, чем полностью открыли бульвар Архитекторов, хотя планировалось, что этого не произойдет.
·Авто

Депутаты хотят понимать, как горожане будут его объезжать.
Депутаты Омского горсовета потребовали от чиновников дорожную карту перед перекрытием Комсомольского моста. Члены комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования выразили опасения, что очередной начатый ремонт, когда предыдущие не завершились, ухудшит дорожную ситуацию в городе.
– Хотелось бы видеть к таким вопросам дорожные карты, чтобы было более понятно, – отметил Константин Гаврик.
Председатель комитета Дмитрий Лицкевич добавил, что дорожные карты депутаты хотели бы увидеть до утверждения.
– Прежде чем закрыть Комсомольский мост, нужно улицу Бударина расчистить и Маршала Жукова, – добавил Сергей Дроздов.
Хотя даты закрытия моста на ремонт пока не определили, депутаты опасаются, что его закроют прежде, чем полностью откроют мост имени 60-летия ВЛКСМ. Последний в свою очередь закрыли на ремонт прежде, чем полностью открыли бульвар Архитекторов, хотя планировалось, что этого не произойдет.