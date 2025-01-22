Депутаты хотят понимать, как горожане будут его объезжать.
Депутаты Омского горсовета потребовали от чиновников дорожную карту перед перекрытием Комсомольского моста. Члены комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования выразили опасения, что очередной начатый ремонт, когда предыдущие не завершились, ухудшит дорожную ситуацию в городе.
– Хотелось бы видеть к таким вопросам дорожные карты, чтобы было более понятно, – отметил Константин Гаврик.
Председатель комитета Дмитрий Лицкевич добавил, что дорожные карты депутаты хотели бы увидеть до утверждения.
– Прежде чем закрыть Комсомольский мост, нужно улицу Бударина расчистить и Маршала Жукова, – добавил Сергей Дроздов.
Хотя даты закрытия моста на ремонт пока не определили, депутаты опасаются, что его закроют прежде, чем полностью откроют мост имени 60-летия ВЛКСМ. Последний в свою очередь закрыли на ремонт прежде, чем полностью открыли бульвар Архитекторов, хотя планировалось, что этого не произойдет.