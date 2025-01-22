Омск-Информ
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·Политика

Общая сумма штрафных санкций достигает уже 8,5 млн.
Омская мэрия требует 8,5 млн рублей штрафов и пени с компании «СтройТраст» за затянувшуюся реконструкцию бульвара Архитекторов. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента строительства Александр Кох сегодня на комитете по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского городского Совета.
– Штрафы начисляются в зависимости от стоимости невыполненных работ, – пояснил Кох.
Ранее сообщалось, то мэрия требует с компании 3,3 млн рублей пени. По данным портала «Госзакупки», компания пока не заплатила.
Отметим, что официальный срок завершения работ на бульваре – декабрь 2025 года. Однако чиновники рассчитывают, что реконструкцию удастся закончить к концу лета.
·Политика

Общая сумма штрафных санкций достигает уже 8,5 млн.
Омская мэрия требует 8,5 млн рублей штрафов и пени с компании «СтройТраст» за затянувшуюся реконструкцию бульвара Архитекторов. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента строительства Александр Кох сегодня на комитете по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского городского Совета.
– Штрафы начисляются в зависимости от стоимости невыполненных работ, – пояснил Кох.
Ранее сообщалось, то мэрия требует с компании 3,3 млн рублей пени. По данным портала «Госзакупки», компания пока не заплатила.
Отметим, что официальный срок завершения работ на бульваре – декабрь 2025 года. Однако чиновники рассчитывают, что реконструкцию удастся закончить к концу лета.