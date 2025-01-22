Омск-Информ
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·Общество

Депутаты одобрили эту инициативу.
Сегодня в Омском городском совете прошло заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Депутаты одобрили обращение мэрии о переименовании остановки. Новую остановку около Фрунзенского моста, которая начала работать 2 декабря и пока так и называется «Фрунзенский мост», переименуют в «Технопарк».
Остановка располагается неподалеку от здания по адресу: Маршала Жукова, 21. В нем располагается «Точка кипения» и региональное представительство фонда «Сколково».
Ранее сообщалось, что переименовать остановку предложила компания «Маршал-центр». Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании горсовета.
·Общество

Депутаты одобрили эту инициативу.
Сегодня в Омском городском совете прошло заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Депутаты одобрили обращение мэрии о переименовании остановки. Новую остановку около Фрунзенского моста, которая начала работать 2 декабря и пока так и называется «Фрунзенский мост», переименуют в «Технопарк».
Остановка располагается неподалеку от здания по адресу: Маршала Жукова, 21. В нем располагается «Точка кипения» и региональное представительство фонда «Сколково».
Ранее сообщалось, что переименовать остановку предложила компания «Маршал-центр». Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании горсовета.