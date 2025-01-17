Непосредственно рядом с остановкой располагается технопарк «Трамплин».

На улице Маршала Жукова в центре Омска появится остановка общественного транспорта «Технопарк». Ее обустроили несколько месяцев назад и первоначально назвали «Фрунзенский мост» по расположенному в непосредственной близости мосту через Омь.

Переименовать остановку в «Технопарк» предложила компания «Маршал-центр». В обосновании указывается, что рядом с остановкой находится технопарк «Трамплин». Также в здании по адресу: улица Маршала Жукова, 21, располагается региональное представительство фонда «Сколково» и городская «Точка кипения». Инициаторы переименования остановки указывают, что это позволит омичам и гостям города проще находить вышеуказанные объекты.

Вопрос будет рассматриваться 22 января на заседании комитета Омского горсовета по вопросам архитектуры и градостроительства. Городская топонимическая комиссия уже поддержала предложение компании «Маршал-центр».