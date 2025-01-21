Когда все уже было готово к полету, экипаж неожиданно освободил взлетно-посадочную полосу.

Днем во вторник, 21 января, в аэропорту Омск-Центральный около девяти часов ждали самолет из Салехарда. Борт авиакомпании «Ямал» должен был приземлиться в 12.50 и отправиться обратно в 14.10. Вместо этого самолет приземлился только в 21.34.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», уже находясь на старте и получив разрешение на взлет, экипаж лайнера принял решение освободить взлетно-посадочную полосу и доложил о прерванном взлете. Причина не уточняется.

Пассажиры из Омска вылетели в Салехард в 16.32 другим бортом авиакомпании «Ямал». Он же, судя по всему, привез в Омск людей, которые провели в аэропорту столицы Ямала лишние девять часов.