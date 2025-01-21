Омск-Информ
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·Политика

Первым заместителем министра труда и соцразвития региона назначен Александр Рыскалкин.

Сегодня, 21 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение. По документу на вакантный пост первого заместителя министра труда и соцразвития назначен Александр Рыскалкин.

До своего назначения в областное министерство специалист 8 лет работал первым заместителем главы Марьяновского района. Ему установили испытательный срок на три месяца.

Прежний первый заместитель министра труда и социального развития Сергей Добрых покинул должность в ноябре прошлого года. В декабре он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. До 1 февраля бывший чиновник помещен под домашний арест.

·Политика

Первым заместителем министра труда и соцразвития региона назначен Александр Рыскалкин.

Сегодня, 21 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение. По документу на вакантный пост первого заместителя министра труда и соцразвития назначен Александр Рыскалкин.

До своего назначения в областное министерство специалист 8 лет работал первым заместителем главы Марьяновского района. Ему установили испытательный срок на три месяца.

Прежний первый заместитель министра труда и социального развития Сергей Добрых покинул должность в ноябре прошлого года. В декабре он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. До 1 февраля бывший чиновник помещен под домашний арест.