Омск-Информ
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·Общество

С Михаилом Вдовиным простились на прошлой неделе. 

На прошлой неделе в Омской области простились с 19-летним бойцом СВО Михаилом Вдовиным. Похороны состоялись в родной деревне молодого человека Покрово-Иртышское Омского района. 

Уточняется, что парень погиб на СВО еще в начале октября 2024 года. С этого времени его считали пропавшим без вести. Обстоятельства гибели сельчанина не уточняются.

·Общество

С Михаилом Вдовиным простились на прошлой неделе. 

На прошлой неделе в Омской области простились с 19-летним бойцом СВО Михаилом Вдовиным. Похороны состоялись в родной деревне молодого человека Покрово-Иртышское Омского района. 

Уточняется, что парень погиб на СВО еще в начале октября 2024 года. С этого времени его считали пропавшим без вести. Обстоятельства гибели сельчанина не уточняются.