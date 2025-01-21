Омск-Информ
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·Общество

Инициаторами отправки зависимых к специалистам выступили участковые.
За 2024 год участковые оперуполномоченные доставили 660 омичей в центры социальной адаптации для оказания помощи лицам в состоянии опьянения. По инициативе участковых 162 горожанина отправились на принудительное лечение от алкоголизма или наркомании в наркодиспансер.
В городе также на 15 % снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Об этом доложил депутатам горсовета заместитель начальника полиции УМВД России по городу Омску Радик Валиахметов.
Отметим, что на том же заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка в Омском городском совете депутаты одобрили новые ограничения на продажу алкоголя в городе.
·Общество

Инициаторами отправки зависимых к специалистам выступили участковые.
За 2024 год участковые оперуполномоченные доставили 660 омичей в центры социальной адаптации для оказания помощи лицам в состоянии опьянения. По инициативе участковых 162 горожанина отправились на принудительное лечение от алкоголизма или наркомании в наркодиспансер.
В городе также на 15 % снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Об этом доложил депутатам горсовета заместитель начальника полиции УМВД России по городу Омску Радик Валиахметов.
Отметим, что на том же заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка в Омском городском совете депутаты одобрили новые ограничения на продажу алкоголя в городе.