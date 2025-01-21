Омск-Информ
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·Общество

Зимой у бизона эта процедура не хобби, а необходимость.

В Большереченском зоопарке рассказали об одной непубличной привычке зубра по имени Мускат. По словам сотрудников, бизон очень любит чесать спинку о стволы деревьев. Зимой такую картину посетители зоопарка наблюдают часто.

Объясняется это тем, что животное из-за роста новой шерсти испытывает зуд. Такой теплый подшерсток позволяет ему спать на снегу и хорошо чувствовать себя в морозы. Зубры занесены в Красную книгу.

·Общество

Зимой у бизона эта процедура не хобби, а необходимость.

В Большереченском зоопарке рассказали об одной непубличной привычке зубра по имени Мускат. По словам сотрудников, бизон очень любит чесать спинку о стволы деревьев. Зимой такую картину посетители зоопарка наблюдают часто.

Объясняется это тем, что животное из-за роста новой шерсти испытывает зуд. Такой теплый подшерсток позволяет ему спать на снегу и хорошо чувствовать себя в морозы. Зубры занесены в Красную книгу.