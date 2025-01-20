Омск-Информ
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·Общество

Чартерный перевозчик «АзурЭйр» свернул полетную программу, запланированную на февраль и март.

Сегодня, 20 января, в Омск прибудет последний борт из египетского города Хургада. Чартерный перевозчик «АзурЭйр», планировавший рейсы на февраль и март, свернул полетную программу.

Компания отправляла воздушные судна в Египет с апреля 2024 года. А до этого вылетов не было два года из-за геополитической обстановки. С чем связана отмена рейсов, не уточняется.

·Общество

Чартерный перевозчик «АзурЭйр» свернул полетную программу, запланированную на февраль и март.

Сегодня, 20 января, в Омск прибудет последний борт из египетского города Хургада. Чартерный перевозчик «АзурЭйр», планировавший рейсы на февраль и март, свернул полетную программу.

Компания отправляла воздушные судна в Египет с апреля 2024 года. А до этого вылетов не было два года из-за геополитической обстановки. С чем связана отмена рейсов, не уточняется.