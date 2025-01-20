Опасные сооружения предполагали выезд на тонкий лед Иртыша.

Сегодня, 20 января, представители омской мэрии вместе с сотрудниками МЧС обнародовали результаты рейда по местам несанкционированных горок. Такие сооружения с выездом на лед Иртыша были обнаружены в районе Омской крепости.

Горки по решению комиссии засыпали песком. Эта мера обусловлена тонким слоем льда на реке из-за аномально теплой погоды.

Специалисты отмечают, что, несмотря на то что река покрыта слоем льда, катание с таких горок небезопасно, как и выход на лед водоемов.