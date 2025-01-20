Константин Назаркин ушел на спецоперацию добровольцем и нес службу штурмовиком.

Завтра, 21 января, в селе Троицкое Омского района состоится церемония прощания с участником спецоперации Константином Назаркиным. Как сообщили в администрации Троицкого сельского поселения, мероприятие пройдет в местном клубе, начало в 11 часов.

Константин ушел на спецоперацию добровольцем в середине декабря 2023 года, службу мужчина проходил штурмовиком. Погиб при выполнении воинского долга в феврале прошлого года.

– Он всегда завоевывал симпатию у людей своим умом, умением договариваться, понимать людей и налаживать длительные прочные отношения, основанные на взаимном доверии и доброжелательном отношении. Поэтому у него всегда было много друзей, деловых контактов и крепкая, дружная семья, – отметили в администрации поселения.

У героя остались две дочери, 11 и 17 лет.