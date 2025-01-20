Омск-Информ
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·Происшествия

В результате возгорания один из рабочих «Полиома» получил ожоги рук.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возгорания на заводе «Полиом». Инцидент произошел сегодня утром. На предприятии загорелась и была оперативно потушена отдельно стоящая техническая емкость, объемом менее 1 куб. м.

В результате инцидента пострадал рабочий завода, мужчина получил ожоги рук. Предварительной причиной возгорания в СКР назвали нарушение технологического процесса.

– В ходе проверки будут установлены точные причины пожара, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), – сообщили в Следственном комитете.

Пожар на предприятии был оперативно ликвидирован.

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·Происшествия

В результате возгорания один из рабочих «Полиома» получил ожоги рук.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возгорания на заводе «Полиом». Инцидент произошел сегодня утром. На предприятии загорелась и была оперативно потушена отдельно стоящая техническая емкость, объемом менее 1 куб. м.

В результате инцидента пострадал рабочий завода, мужчина получил ожоги рук. Предварительной причиной возгорания в СКР назвали нарушение технологического процесса.

– В ходе проверки будут установлены точные причины пожара, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), – сообщили в Следственном комитете.

Пожар на предприятии был оперативно ликвидирован.

1294