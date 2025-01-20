Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент не повлиял на работу промышленного предприятия.
Сегодня утром в промзоне Советского округа Омска произошел пожар. Возгорание случилось на заводе «Полиом», который располагается на Красноярском тракте.
– Загорелась и была оперативно потушена отдельно стоящая техническая емкость, объемом менее 1 куб. м. Технологическое оборудование не затронуто, – пояснили «Омск-информу» в пресс-службе «Полиома».
Что было в емкости, в пресс-службе не уточнили. Предприятие работает в штатном режиме.
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·Происшествия

Инцидент не повлиял на работу промышленного предприятия.
Сегодня утром в промзоне Советского округа Омска произошел пожар. Возгорание случилось на заводе «Полиом», который располагается на Красноярском тракте.
– Загорелась и была оперативно потушена отдельно стоящая техническая емкость, объемом менее 1 куб. м. Технологическое оборудование не затронуто, – пояснили «Омск-информу» в пресс-службе «Полиома».
Что было в емкости, в пресс-службе не уточнили. Предприятие работает в штатном режиме.
Материал по теме:
1510