Гидрокрекинговые моторные масла обладают преимуществами перед ПАО.

Автовладельцы все чаще обращают внимание на гидрокрекинговые моторные масла. Причина проста – для современных автомобилей установились высокие стандарты обслуживания.

Эти масла являются продуктом нового поколения, который сочетает в себе высокую эффективность, надежность в экстремальных условиях и передовые технологии производства. Такие масла обладают рядом преимуществ по сравнению со смазочными материалами на основе полиальфаолефинов (ПАО). Продукт универсальный, поскольку хорошо работает и в условиях арктического мороза, и под палящим африканским солнцем.

В них лучше всего растворяются присадки. Также масла бережно относятся к резиновым уплотнителям в двигателе. Технология выпуска включает в себя два основных этапа, по итогам которых масло обретает важные свойства.

При всех плюсах этих масел, процесс их производства технологически сложный. Поэтому доступен он немногим. Так, например, производством масел занимаются на омском заводе «Газпромнефть – смазочные материалы».

– У гидрокрекингового масла чистый состав. Сера, азот и другие нежелательные соединения – это яд для систем очистки выхлопных газов. Гидрокрекинг и гидроизодепарафинизация позволяют почти полностью их удалить, – объяснил генеральный директор компании Анатолий Скоромец в колонке на сайте «Энергия+». – Например, содержание серы в таком масле настолько мало, что большинство приборов не могут его определить. Благодаря чистоте состава гидрокрекинговые масла хорошо защищают от коррозии. Двигатель меньше изнашивается, при этом масло не нужно часто менять.

Отметим, что гидрокрекинговое масло позволяет создавать широкий ассортимент смазочных материалов, которые требуются современным двигателям. Также масло позволяет сокращать расходы на обслуживание.