Женщина получила тяжелые травмы из-за невнимательности водителя.
В Омске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего водителя маршрутки, который сбил на дороге женщину.
Инцидент произошел днем 28 августа прошлого года. Мужчина, управляя микроавтобусом ГАЗ-А62R42, ехал по улице Конева в сторону бульвара Архитекторов. Во время движения водитель слишком поздно заметил стоящий впереди автомобиль «Тойота-Калдина», у которого спустило колесо, и женщину рядом с ним. В результате столкновения 58-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения.
На водителя маршрутки завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Вину в содеянном мужчина признал. Дело будет рассматривать Кировский районный суд Омска. Водителю грозит лишение свободы сроком до трех лет.