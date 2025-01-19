Упрощенная процедура может ускорить процесс для автовладельцев.

Как сообщает «РИА Новости», с 1 марта в России вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств. Про суть изменений рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

С его слов, главным новшеством будет являться то, что теперь не придется предоставлять полис ОСАГО.

- Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию, - добавил адвокат.

Существует вероятность, что нововведение может увеличить количество незастрахованных автомобилей на дорогах. Однако этот сценарий маловероятен, ведь для визита в ГИБДД владельцу нужен автомобиль, а значит, ему потребуется страховой полис. Следовательно, страхование останется необходимым условием для использования автомобиля.

Другое изменение заключается в возможности снятия машины с учета сразу после её продажи, чтобы избежать штрафов, выписанных новому владельцу. Но сделать это можно только если договор купли-продажи был заключен через портал Госуслуг, заверен у нотариуса или если переход прав собственности произошел по решению суда.