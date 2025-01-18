Для молодых людей подготовили и другие развлечения.

В следующую субботу, 25 января, в Омске состоится празднование Дня студента. Мэрия приглашает учащихся вузов и колледжей на площадь Бухгольца с 19:00 до 22:00.

В программе бесплатные катания на коньках, картинг на льду и розыгрыш призов, в том числе талисмана чемпионата по фигурному катанию. По студенческим билетам будут бесплатно выдавать горячий шоколад.

Для участия в катаниях и конкурсах также нужно взять с собой студенческий билет.