Это шестая подряд победа «ястребов». Омичи не проигрывают в 2025 году.

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали крупную победу над ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. На домашнем льду «ястребы» забросили армейцам 4 шайбы, вратарь омичей Никита Серебряков оставил ворота «сухими».

По две шайбы в составе «Авангарда» забросили нападающие Наиль Якупов и Рид Буше. Для последнего это были 144-й и 145-й голы за «ястребов». Он стал лучшим снайпером команды в КХЛ.

Успех в матче с ЦСКА стал шестой подряд победой для «Авангарда». Омичи никому не проигрывают в 2025 году.

В понедельник, 20 января, «ястребы» сыграют на выезде в Уфе против местного «Салавата Юлаева». Начало в 20.00 по омскому времени.