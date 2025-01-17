Американец забросил 144 шайбы в составе «ястребов».

В сегодняшнем матче «Авангарда» с ЦСКА очередной шайбой отметился нападающий «ястребов» Рид Буше. Американский форвард стал автором второго гола в ворота столичной команды. Эта шайба стала 144-й за время его выступлений в составе «Авангарда». Буше догнал нападающего Александра Пережогина и стал лучшим снайпером омской команды в КХЛ.

Больше всего шайб в составе «ястребов» забросили Алексей Голубятников и Игорь Жилинский – на счету обоих по 262 гола. Легендарные форварды выступали в составе омичей задолго до появления КХЛ.

Обновление от 21.23

Буше забросил вторую шайбу в матче с ЦСКА. Теперь на его счету 145 голов в составе «Авангарда».