Омск-Информ
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·Общество

Рейды проводились на 10 остановках. Среди нарушителей больше всего школьников и студентов.

За неделю до Нового года, 24 декабря, в Омске прошли рейды по выявлению пассажиров общественного транспорта, не оплативших проезд. Проверки дали хороший «урожай».

Контролеры работали на 10 остановках. Всего были проверены 235 единиц подвижного состава. В результате 89 пассажиров, в том числе 60 школьников и студентов, были подвержены процедуре «дообилечивания», сообщает портал «СуперОмск». Еще на 12 человек составили протоколы, их ждет штраф.

·Общество

Рейды проводились на 10 остановках. Среди нарушителей больше всего школьников и студентов.

За неделю до Нового года, 24 декабря, в Омске прошли рейды по выявлению пассажиров общественного транспорта, не оплативших проезд. Проверки дали хороший «урожай».

Контролеры работали на 10 остановках. Всего были проверены 235 единиц подвижного состава. В результате 89 пассажиров, в том числе 60 школьников и студентов, были подвержены процедуре «дообилечивания», сообщает портал «СуперОмск». Еще на 12 человек составили протоколы, их ждет штраф.