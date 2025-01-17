Нападающий провел всего 8 матчей в нынешнем чемпионате, но фанаты все равно его любят.

Болельщики омского «Авангарда» устроили огромную очередь за автографом нападающего команды Марка Вербы перед сегодняшнем матчем «ястребов» с ЦСКА. Форвард оперативно заменил своего партнера Эмиля Галимова, который должен был прийти на автограф-сессию, но внезапно заболел.

Интерес фанатов к харизматичному Вербе несколько удивляет: в нынешнем сезоне он провел всего 8 матчей за «Авангард», не набрав ни одного очка. Тем не менее болельщики готовы отстоять огромную очередь, чтобы сфотографироваться с ним и получить заветный автограф.