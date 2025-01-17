Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Он участвовал в специальной военной операции почти два года.
Сегодня жители Москаленского района Омской области простились погибшим в СВО Алексеем Бурмагиным. Ему было 27 лет.
Алексей Бурмагин родился 2 октября 1997 года в селе Красная Горка Омского района Омской области.
– Алексей увлекался хоккеем. До заключения контракта работал вахтовым методом. Был общительным, имел много знакомых, но знал ценность настоящей дружбы: близких друга – только два, – рассказали в Москаленском отделении партии «Единая Россия».
В мае 2023 года парень заключил контракт с Минобороны. Был ефрейтором мотострелковой штурмовой роты. Он скончался 1 января 2025 года в госпитале от тяжелого ранения.
1665
·Общество

Он участвовал в специальной военной операции почти два года.
Сегодня жители Москаленского района Омской области простились погибшим в СВО Алексеем Бурмагиным. Ему было 27 лет.
Алексей Бурмагин родился 2 октября 1997 года в селе Красная Горка Омского района Омской области.
– Алексей увлекался хоккеем. До заключения контракта работал вахтовым методом. Был общительным, имел много знакомых, но знал ценность настоящей дружбы: близких друга – только два, – рассказали в Москаленском отделении партии «Единая Россия».
В мае 2023 года парень заключил контракт с Минобороны. Был ефрейтором мотострелковой штурмовой роты. Он скончался 1 января 2025 года в госпитале от тяжелого ранения.
1665