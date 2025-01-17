Малыш пострадал после того, как вымазался в саже.
Стала известна причина, по которой 19-летняя жительница села Юрьево Кормиловского района Омской области избила сына-младенца. Как сообщили в прокуратуре, мать так отреагировала на то, что ребенок открыл печку и испачкался сажей.
Как сообщалось ранее, преступление произошло 12 января. По версии следствия, девушка пнула ребенка несколько раз и сломала ему ребра. Правоохранители узнали о происшествии от медиков.
На девушку, которая имеет судимость за кражу, завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Ее заключили под стражу на два месяца.
– В настоящее время прокуратура проводит проверку в отношении органов системы профилактики, в обязанности которых входило осуществление контроля за обвиняемой, а также условиями жизни и воспитания ребенка, – сообщили в прокуратуре.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.