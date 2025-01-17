Омск-Информ
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·Происшествия

Ранее она уже нарушала закон.
Кормиловский суд арестовал 19-летнюю жительницу села Юрьево. Девушку, которую обвиняют в избиении малолетнего сына, поместили под стражу на 2 месяца.
По версии следствия, в воскресенье, 12 января, сельчанка избила 11-месячного сына. Она нанесла ему несколько ударов ногой по телу и причинила тяжкий вред здоровью ребенка. Как сообщает Следственный комитет, мальчик получил в том числе переломы ребер.
– О произошедшем стало известно из сообщения из больницы, куда был доставлен ребенок, – добавили в СК.
В пресс-службе омских судов отметили, ранее девушку уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Она до сих пор находится под надзором как условно осужденная.
·Происшествия

Ранее она уже нарушала закон.
Кормиловский суд арестовал 19-летнюю жительницу села Юрьево. Девушку, которую обвиняют в избиении малолетнего сына, поместили под стражу на 2 месяца.
По версии следствия, в воскресенье, 12 января, сельчанка избила 11-месячного сына. Она нанесла ему несколько ударов ногой по телу и причинила тяжкий вред здоровью ребенка. Как сообщает Следственный комитет, мальчик получил в том числе переломы ребер.
– О произошедшем стало известно из сообщения из больницы, куда был доставлен ребенок, – добавили в СК.
В пресс-службе омских судов отметили, ранее девушку уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Она до сих пор находится под надзором как условно осужденная.