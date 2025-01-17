Участников преступной группы собираются судить.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу трех омичей, которые были членами преступной группы. В зависимости от роли их обвиняют в вымогательстве или мошенничестве.

По версии следствия, в ноябре 2022 года 43-летний мужчина предложил троим знакомым похитить 500 тыс. долларов путем вымогательства у жителя Кемеровской области, занимающегося криптовалютой. Сообщники поехали в соседний регион, начали следить за своей жертвой, угрожать ей и требовать денег.

В сентябре 2023 года организатор преступной группы обманул знакомого, пообещав помощь, и похитил 150 тыс. рублей.

Другой сообщник в ноябре 2023 года обманул жительницу Ростовской области, пообещав ей приобрести грузовое транспортное средство, и присвоил 230 тыс. рублей.

Отметим, что вину мужчины не признают. Уголовное дело троих из них направили в Куйбышевский районный суд Омска. Дело четвертого будут рассматривать отдельно.