От двух межрайонных рейсов отказались предприниматели.

Стало известно, кто заберет оставшиеся без перевозчиков два межрайонных маршрута. Ранее сообщалось, что рейсы № 1089 Омск – Колосовка и № 910 Омск – Ростовка – Новомосковка прекращены с 13 января.

Сегодня стало известно, что эту функцию взял на себя крупнейший областной перевозчик «Омскоблавтотранс». Предприятие возьмет на себя обслуживание во внеконкурсном порядке.

Как уточнили в Минтрансе, рейсы по обоим маршрутам будут осуществляться ежедневно. Новых перевозчиков найдут по конкурсу к концу февраля.