В административном корпусе на улице Ватутина будет располагаться отдел полиции № 9.

Часть площадей троллейбусного депо на улице Ватутина (Левый берег) собираются отдать омской полиции. Речь идет о помещениях на двух этажах административного корпуса депо общей площадью более 900 кв. м. Там временно хотят расположить отдел полиции № 3. Его здание на улице Олега Кошевого в Старом Кировске будут ремонтировать.

УМВД по городу Омску направило соответствующее обращение в департамент имущественных отношений, департамент транспорта и МП «Электрический транспорт», сообщает портал Om1.ru. Все структуры поддержали просьбу. Теперь дело за депутатами Омского горсовета. Комитет по вопросам муниципальной собственности рассмотрит вопрос 21 января.

Реконструкция всего имущественного комплекса троллейбусного депо на улице Ватутина начнется в этом году. Восстановление работы депо позволит запустить на Левом берегу еще три троллейбусных маршрута.