Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В ней будет 200 квартир.
В Омске состоялось первое в этом году заседание областного Архитектурно-градостроительного совета. Специалисты под председательством губернатора Виталия Хоценко одобрили строительство восьмиэтажного многоквартирного дома на улице Дачной в Советском округе. В доме будет 200 квартир. Рядом также появится парковка для автомобилей.
– За счет собственных средств планируется участие застройщика в развитии социальной инфраструктуры близлежащей территории, – сообщили в облправительстве.
Ранее совет одобрил строительство восьмиэтажки с французскими балконами на 2-й Дачной.
·Экономика/Бизнес

В ней будет 200 квартир.
В Омске состоялось первое в этом году заседание областного Архитектурно-градостроительного совета. Специалисты под председательством губернатора Виталия Хоценко одобрили строительство восьмиэтажного многоквартирного дома на улице Дачной в Советском округе. В доме будет 200 квартир. Рядом также появится парковка для автомобилей.
– За счет собственных средств планируется участие застройщика в развитии социальной инфраструктуры близлежащей территории, – сообщили в облправительстве.
Ранее совет одобрил строительство восьмиэтажки с французскими балконами на 2-й Дачной.