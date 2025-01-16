Семья Вячеслава Бахарева купила жилье в 2019 году, использовав накопления и средства маткапитала. Теперь дом хотят снести.

Омские власти намерены снести двухэтажный дом общей площадью 304,8 кв. м, расположенный на пересечении улиц Осоавиахимовской и 30-й Северной. К жильцам подан иск о сносе самовольной постройки за их счет.

Всего в доме, построенном в 2015 году, расположено 12 квартир, в них прописаны 18 человек. Один из жильцов – бывший депутат Заксобрания Омской области Вячеслав Бахарев. Его семья приобрела квартиру в 2019 году.

– В 2019 году мы с женой решили помочь детям в будущем. У нас были небольшие накопления, плюс материнский капитал. Подобрали долю в доме, она же фактически составляет комнату. Так как использовался маткапитал, писали обязательство. Потом, согласно законодательству, все это дробили по долям. Оформили сначала на жену, потом, как положено – на всех членов семьи. Прошли все инстанции. В оформлении участвовал нотариус. Вопросов ни у кого не возникло: ни у нотариуса, ни у МФЦ, ни у Пенсионного фонда. Причем мы оформляли дважды – рассказал Бахарев в комментарии порталу Om1.ru.

Минувшей осенью семья бывшего депутата, как и остальные жильцы дома, получили иски от администрации Советского округа. Чиновники требуют от людей, которые фактически не строили спорный дом, а лишь приобрели доли в нем, снести самовольную постройку, причем за свой же счет.

Разбирательства пройдут в Первомайском суде Омска. Заседание назначено на 20 января.