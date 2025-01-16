Омск-Информ
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·Общество

На конкурс не поступило ни одной заявки.
Конкурс на проектировку транспортной развязки у метромоста признали несостоявшимся. На него не поступило ни одной заявки.
Напомним, развязку планируется построить в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь. За разработку проектной документации власти готовы были заплатить 3,98 млн рублей. На строительство потребуется около 120 млн рублей.
·Общество

На конкурс не поступило ни одной заявки.
Конкурс на проектировку транспортной развязки у метромоста признали несостоявшимся. На него не поступило ни одной заявки.
Напомним, развязку планируется построить в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь. За разработку проектной документации власти готовы были заплатить 3,98 млн рублей. На строительство потребуется около 120 млн рублей.