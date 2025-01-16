Объемы финансирования проекта подтверждены министром финансов региона.

На сегодняшней пресс-конференции заместитель председателя правительства, министр финансов Омской области Вадим Чеченко подтвердил количество федеральных средств, которое выделят на строительство аэропорта Федоровка. Она составит 4,9 миллиарда ежегодно в течение двух лет. То есть речь идет о 9,8 млрд рублей на два года.

– Доля региональных затрат в объеме строительства этого аэропорта невысока, она приемлема в условиях того, что строительство будет реализовываться до 2028 года. Потому что неоднократно обсуждались перспективы заключения договоров концессии. И были проблемы, которые не позволяли никаким образом подходить к реализации строительства. Нынешний инвестор проекта убирает все непреодолимые тренды, – сказалЧеченко.

Ранее эта сумма финансирования называлась в рамках второго чтения федерального бюджета на 2025–2027 годы.

Новый аэропорт Омск-Федоровка возведет холдинг «Аэропорты регионов». Согласно подписанному концессионному соглашению, объект сдадут в 2028 году. На строительство собираются потратить 43 млрд рублей.