Омск-Информ
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·Спорт

Вместо агентства Winners 32-летний форвард перешел под опеку словенца Алеши Пилко, аффилированного с Шуми Бабаевым.

Стало известно, что 32-летний нападающий «Авангарда» Эмиль Галимов, перешедший из СКА в ноябре прошлого года, сменил агента.

Как уточнил телеграмм-канал «Вброс по борту», хоккеист перешел под опеку словенца Алеши Пилко, который аффилирован с Шуми Бабаевым.

Сообщается, что Пилко ранее работал с россиянами с перспективами игры в НХЛ. Ранее делами Эмиля Галимова занималось агентство Winners.

·Спорт

Вместо агентства Winners 32-летний форвард перешел под опеку словенца Алеши Пилко, аффилированного с Шуми Бабаевым.

Стало известно, что 32-летний нападающий «Авангарда» Эмиль Галимов, перешедший из СКА в ноябре прошлого года, сменил агента.

Как уточнил телеграмм-канал «Вброс по борту», хоккеист перешел под опеку словенца Алеши Пилко, который аффилирован с Шуми Бабаевым.

Сообщается, что Пилко ранее работал с россиянами с перспективами игры в НХЛ. Ранее делами Эмиля Галимова занималось агентство Winners.