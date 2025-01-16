За минувший год таких организаций нашли две.

С октября по декабрь минувшего года Банк России выявил в Омской области четыре компании с признаками нелегальной деятельности. Две из них незаконно работали под вывеской «ломбард», одна выдавала займы без разрешения, а последняя имела признаки финансовой пирамиды.

– Начисление завышенных процентов, проблемы с выплатами займов – это то, чем может обернуться для человека обращение к нелегальному кредитору. Или же когда недобросовестные компании маскируются под ломбарды, они могут не выдать клиенту залоговый билет, в котором прописаны все условия займа. Вместо этого с ним заключается договор хранения имущества. А это позволяет организации завышать проценты за ссуду и не нести ответственности за сохранность заложенного имущества, – объясняет заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

Финансовые пирамиды предлагают высокие проценты, если вложить в них деньги. Людям обещают гарантированный доход и просят привлечь друзей. Но так легко потерять деньги.