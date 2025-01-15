Омск-Информ
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·Общество

Борт летел из Иркутска в Уфу.

Сегодня, 15 января, самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший из Иркутска в Уфу, совершил вынужденную посадку в омском аэропорту.

Как уточнил телеграм-канал Aviaincident, экипаж судна принял такое решение из-за больного пассажира, у которого оказалось подозрение на сердечный приступ.  

Борт благополучно приземлился в Уфе на полтора часа позже обозначенного времени.

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·Общество

Борт летел из Иркутска в Уфу.

Сегодня, 15 января, самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший из Иркутска в Уфу, совершил вынужденную посадку в омском аэропорту.

Как уточнил телеграм-канал Aviaincident, экипаж судна принял такое решение из-за больного пассажира, у которого оказалось подозрение на сердечный приступ.  

Борт благополучно приземлился в Уфе на полтора часа позже обозначенного времени.

1071