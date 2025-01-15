Ранее водитель избежал наказания благодаря примирению с родственниками погибшего.

По инициативе прокуратуры судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда проверила законность решения, принятого по делу 29-летнего водителя, который стал виновником ДТП, унесшего жизнь человека. В августе 2024 года Кормиловский районный суд Омской области прекратил уголовное дело против него по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека по неосторожности) из-за того, что водитель смог помириться с матерью погибшего.

Суд установил, что 22 июня 2023 года во время движения по трассе на территории Кормиловского района обвиняемый не убедился в безопасности маневра и обогнал большегруз. Для совершения обгона обвиняемый на автомобиле Toyota Carina выехал на встречную полосу движения, где создал помеху для встречного автомобиля «ВАЗ-21099». При уходе от столкновения отечественный автомобиль упал в кювет, а его водитель получил травмы, из-за которых скончался.

Прекращая уголовное преследование в отношении виновника ДТП, суд принял во внимание его раскаяние и добровольную выплату матери погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда. Гособвинитель, в свою очередь, возражал против прекращения уголовного дела, аргументируя это тем, что обвиняемый более 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По инициативе прокуратуры вышестоящая судебная инстанция отменила решение суда первой инстанции, направив уголовное дело на новое рассмотрение.