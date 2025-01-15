Омск-Информ
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·Происшествия

Ранее водитель избежал наказания благодаря примирению с родственниками погибшего.

По инициативе прокуратуры судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда проверила законность решения, принятого по делу 29-летнего водителя, который стал виновником ДТП, унесшего жизнь человека. В августе 2024 года Кормиловский районный суд Омской области прекратил уголовное дело против него по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека по неосторожности) из-за того, что водитель смог помириться с матерью погибшего.

Суд установил, что 22 июня 2023 года во время движения по трассе на территории Кормиловского района обвиняемый не убедился в безопасности маневра и обогнал большегруз. Для совершения обгона обвиняемый на автомобиле Toyota Carina выехал на встречную полосу движения, где создал помеху для встречного автомобиля «ВАЗ-21099». При уходе от столкновения отечественный автомобиль упал в кювет, а его водитель получил травмы, из-за которых скончался.

Прекращая уголовное преследование в отношении виновника ДТП, суд принял во внимание его раскаяние и добровольную выплату матери погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда. Гособвинитель, в свою очередь, возражал против прекращения уголовного дела, аргументируя это тем, что обвиняемый более 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По инициативе прокуратуры вышестоящая судебная инстанция отменила решение суда первой инстанции, направив уголовное дело на новое рассмотрение.

·Происшествия

Ранее водитель избежал наказания благодаря примирению с родственниками погибшего.

По инициативе прокуратуры судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда проверила законность решения, принятого по делу 29-летнего водителя, который стал виновником ДТП, унесшего жизнь человека. В августе 2024 года Кормиловский районный суд Омской области прекратил уголовное дело против него по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека по неосторожности) из-за того, что водитель смог помириться с матерью погибшего.

Суд установил, что 22 июня 2023 года во время движения по трассе на территории Кормиловского района обвиняемый не убедился в безопасности маневра и обогнал большегруз. Для совершения обгона обвиняемый на автомобиле Toyota Carina выехал на встречную полосу движения, где создал помеху для встречного автомобиля «ВАЗ-21099». При уходе от столкновения отечественный автомобиль упал в кювет, а его водитель получил травмы, из-за которых скончался.

Прекращая уголовное преследование в отношении виновника ДТП, суд принял во внимание его раскаяние и добровольную выплату матери погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда. Гособвинитель, в свою очередь, возражал против прекращения уголовного дела, аргументируя это тем, что обвиняемый более 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По инициативе прокуратуры вышестоящая судебная инстанция отменила решение суда первой инстанции, направив уголовное дело на новое рассмотрение.