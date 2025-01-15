Сотрудников «Газпромнефть-СМ» наградили в правительстве, мэрии и Минпроме.

Свыше 40 специалистов омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» получили благодарственные письма и почетные грамоты от органов государственной власти и отраслевых ведомств. По итогам 2024 года вклад сотрудников завода оценили в омском правительстве – министерстве промышленности и научно-технического развития региона, а также в мэрии Омска.

– Такие компании, как «Газпромнефть-СМ», вносят существенный вклад в укрепление экономического потенциала региона и создают возможности для профессиональной самореализации в родном городе специалистов различного направления, – сказал глава омского Минпрома Андрей Посаженников. – Коллектив Омского завода смазочных материалов – один из самых сильных в отраслевой среде. Награды, которыми отмечены его представители, еще раз подтверждают высокую значимость их деятельности для всей отечественной промышленности.

Награды получили представители производственного блока завода, технологи, лаборанты, исследователи, а также специалисты в сфере производственной безопасности и охраны труда. На заводе регулярно проводят модернизацию, делают производство более автоматизированным.

– Все успехи и достижения компании, наше стабильное лидерство в отрасли – результат работы большой команды специалистов, которые любят свою профессию и безгранично преданы общему делу, – рассказал генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Омский завод смазочных материалов – одно из самых современных предприятий в стране. Объединив лучший производственный опыт и профессиональные ресурсы, завод выступает площадкой для реализации важных технологических проектов, помогая компании формировать новые векторы развития для всей отечественной нефтепереработки.

Профессионализм команды и внедрение цифровых технологий контроля качества позволяет ежегодно выпускать более 300 тысяч тонн высокотехнологичных масел, смазок и технических жидкостей для транспорта и промышленного оборудования.

Фото: Дмитрий Верхоробин