Омск-Информ
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·Общество

Руководство заплатило работникам только после того, как его наказали.
Сотрудники сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Кутузовское» Шербакульского района Омской области обратились в прокуратуру с жалобой на отсутствие зарплаты. Ведомство провело проверку и выявило нарушение.
– Установлено, что 115 работникам сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Кутузовское» не выплачена заработная плата в сумме более 3,9 млн рублей, – сообщили в прокуратуре.
Руководителю организации внесли представление. Ведомство возбудило на него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). После этого он заплатил работникам.
·Общество

Руководство заплатило работникам только после того, как его наказали.
Сотрудники сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Кутузовское» Шербакульского района Омской области обратились в прокуратуру с жалобой на отсутствие зарплаты. Ведомство провело проверку и выявило нарушение.
– Установлено, что 115 работникам сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Кутузовское» не выплачена заработная плата в сумме более 3,9 млн рублей, – сообщили в прокуратуре.
Руководителю организации внесли представление. Ведомство возбудило на него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). После этого он заплатил работникам.