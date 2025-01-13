Омск-Информ
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·Общество

Она состоит из 112 однокомнатных квартир.
В Старом Кировске в Омске сдали в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Как сообщили в мэрии, он располагается по адресу: Леонида Маслова, 7.
В доме 16 этажей, плюс один подземный. Многоэтажка состоит из 112 однокомнатных квартир площадью от 49,5 кв. м. Общая площадь жилья превышает 5,9 тыс. кв. м.
Дом построил «Завод сборного железобетона № 6».
·Общество

Она состоит из 112 однокомнатных квартир.
В Старом Кировске в Омске сдали в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Как сообщили в мэрии, он располагается по адресу: Леонида Маслова, 7.
В доме 16 этажей, плюс один подземный. Многоэтажка состоит из 112 однокомнатных квартир площадью от 49,5 кв. м. Общая площадь жилья превышает 5,9 тыс. кв. м.
Дом построил «Завод сборного железобетона № 6».