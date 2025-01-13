С жизнью и творчеством выдающегося поэта и очеркиста, связанного с Омском, можно будет познакомиться в Литературном музее.

С 15 по 24 января Омский литературный музей проводит декаду, посвященную 115-летию со дня рождения самобытного поэта и очеркиста Павла Васильева. В эти дни есть возможность посетить специальную экскурсию «По указке петь не буду сроду…»

Гости музея познакомятся с жизнью и творчеством Павла Васильева, услышат его стихотворения, послушают песни на его слова, увидят подлинники фотографий поэта разных лет. Также на экспозиции представлены раритетные прижизненные издания «Люди в тайге» и «Соляной бунт».

Имя Павла Васильева тесно связано с Омском. Родился поэт в 1910 году в Зайсане Семипалатинской области (сейчас город относится к Республике Казахстан). Семья переехала в Омск, когда Павлу было 9 лет. Родной дом он покинул рано, много путешествовал по Сибири и Дальнему Востоку, а в Омск возвращался наездами.

Тема Омска звучит в его творчестве: «Вновь старый Омск нам кажется знакомым, как старый друг, оставленный в степях…».

За свою короткую жизнь он успел написать множество стихотворений и 10 поэм. Публиковался в разных журналах, проявил себя как очеркист.

Его называли «юношей с серебряной трубой» (С. Клычков), «нечаянной радостью русской поэзии» (Н. Клюев), «невероятно талантливым» (Р. Ивнев), «этот юноша – гений!» (А. Толстой), «недюжинным дарованием» (М. Горький), «светилом новой русской поэзии» (А. Луначарский), в котором «соединились две доли, русская и азиатская» (В. Сорокин), проявилось «органичное евразийство» (П. Поминов) и было «то яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии» (Б. Пастернак).

Юность его пришлась на переломное для страны время. Поэта не раз арестовывали и обвиняли в хулиганстве, белогвардейщине, защите кулачества. Последний арест случился в 1937 году: Павла Васильева ложно обвинили в покушении на Сталина и расстреляли. В 1956 году он был посмертно реабилитирован, а в 1957 году – восстановлен в Союзе писателей.

Омск хранит память о поэте. В Литературном музее есть небольшая экспозиция о его творчестве и судьбе, а на бульваре Мартынова в его честь установлен памятный камень. В декабре 2011 года на тот момент действующий губернатор Леонид Полежаев подписал указ об учреждении литературной премии имени Павла Васильева. Однако этот документ был отменен в сентябре 2021 года указом губернатора (на тот момент Омской областью руководил Александр Бурков).

Уточним, что познакомиться с творчеством Павла Васильева в рамках декады его памяти в Литературном музее можно по предварительной записи.