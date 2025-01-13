Новая услуга предоставляется сертифицированными специалистами, прошедшими дополнительное обучение и получившими допуск к работе с газовым оборудованием.

Сеть АЗС «Топлайн» продолжает развиваться и расширять спектр услуг, направленных на максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Новым видом высококачественного сервиса стала заправка на автозаправочных станциях баллонов со сжиженным углеводородным газом (СУГ), которые можно использовать в быту.

– Расширение услуг на заправочных станциях – это показатель растущего спроса на бытовой газ и удобства для клиентов, особенно в сельских и удаленных районах. Важно отметить, что такая инициатива способствует не только повышению доступности, но и созданию стандарта безопасности для потребителей. Тем не менее я рекомендую всем владельцам газовых баллонов регулярно проверять их состояние у специалистов, и не только перед заправкой, но и в процессе эксплуатации, особенно если они используются в зимний период. Это поможет избежать утечек и сохранить оборудование в рабочем состоянии на долгие годы, – отметил руководитель розничной сети АЗС «Топлайн» Павел Лопарев.

Автомобильные газозаправочные станции относятся к самой сложной эксплуатационной категории, и законодательство предусматривает строгие правила безопасности, в соответствии с которыми выполняются все действия на таких объектах. В связи с этим заправка бытовых газовых баллонов возможна не на всех АЗС сети «Топлайн», а только там, где установлено соответствующее оборудование. На сегодняшний день таких станций девять, а новая услуга доступна по индивидуальным графикам:

АЗС 7 ул. Зеленая, 15/1, с 8:00 до 20:00 ежедневно;

АЗС 14 ул. Волгоградская, 56, с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу;

АЗС 24 Таврический район, п. Новоуральский, ул. Центральная, 2а, с 8:00 до 20:00 ежедневно;

АЗС 26 ул. Луговая, 30, с 8:00 до 20:00 ежедневно;

АЗС 30 Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Калинина, 49, с 8:00 до 20:00 ежедневно;

АЗС 34 ул. 13-я Комсомольская, 24, с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу;

АЗС 39 Таврический район, с. Таврическое, ул. Магистральная, 2б, с 8:00 до 20:00 ежедневно;

АЗС 47 Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. 40 лет Октября, 42а, с 8:00 до 20:00 ежедневно;

АЗС 50 ул. Хуторская, 1, с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Все сотрудники АЗС прошли специальное обучение и имеют необходимые сертификаты для работы с газовым оборудованием. В случае необходимости клиент всегда может обратиться к оператору за помощью.

ООО «Управление АЗС», ИНН 5501244039, Реклама