Новая услуга предоставляется сертифицированными специалистами, прошедшими дополнительное обучение и получившими допуск к работе с газовым оборудованием.
Сеть АЗС «Топлайн» продолжает развиваться и расширять спектр услуг, направленных на максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Новым видом высококачественного сервиса стала заправка на автозаправочных станциях баллонов со сжиженным углеводородным газом (СУГ), которые можно использовать в быту.
– Расширение услуг на заправочных станциях – это показатель растущего спроса на бытовой газ и удобства для клиентов, особенно в сельских и удаленных районах. Важно отметить, что такая инициатива способствует не только повышению доступности, но и созданию стандарта безопасности для потребителей. Тем не менее я рекомендую всем владельцам газовых баллонов регулярно проверять их состояние у специалистов, и не только перед заправкой, но и в процессе эксплуатации, особенно если они используются в зимний период. Это поможет избежать утечек и сохранить оборудование в рабочем состоянии на долгие годы, – отметил руководитель розничной сети АЗС «Топлайн» Павел Лопарев.
Автомобильные газозаправочные станции относятся к самой сложной эксплуатационной категории, и законодательство предусматривает строгие правила безопасности, в соответствии с которыми выполняются все действия на таких объектах. В связи с этим заправка бытовых газовых баллонов возможна не на всех АЗС сети «Топлайн», а только там, где установлено соответствующее оборудование. На сегодняшний день таких станций девять, а новая услуга доступна по индивидуальным графикам:
- АЗС 7 ул. Зеленая, 15/1, с 8:00 до 20:00 ежедневно;
- АЗС 14 ул. Волгоградская, 56, с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу;
- АЗС 24 Таврический район, п. Новоуральский, ул. Центральная, 2а, с 8:00 до 20:00 ежедневно;
- АЗС 26 ул. Луговая, 30, с 8:00 до 20:00 ежедневно;
- АЗС 30 Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Калинина, 49, с 8:00 до 20:00 ежедневно;
- АЗС 34 ул. 13-я Комсомольская, 24, с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу;
- АЗС 39 Таврический район, с. Таврическое, ул. Магистральная, 2б, с 8:00 до 20:00 ежедневно;
- АЗС 47 Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. 40 лет Октября, 42а, с 8:00 до 20:00 ежедневно;
- АЗС 50 ул. Хуторская, 1, с 8:00 до 20:00 ежедневно.
Все сотрудники АЗС прошли специальное обучение и имеют необходимые сертификаты для работы с газовым оборудованием. В случае необходимости клиент всегда может обратиться к оператору за помощью.
ООО «Управление АЗС», ИНН 5501244039, Реклама