Горожане не смогут вовремя вылететь в Северную столицу.

В Омском аэропорту сегодня утром снова произошли задержки рейсов. Самолет «России», который должен был отправиться в Санкт-Петербург в 05:30, вылетел в 17:20. Еще один борт в Санкт-Петербург, «Северного ветра», перенесли с 08:00 на 13:25. Эти самолеты еще не прибыли в Омск из Санкт-Петербурга.

Отметим, что вчера из-за сильного снегопада в Санкт-Петербурге закрывали аэропорт Пулково. Он не принимал и не отправлял самолеты. Десятки бортов ушли на запасные аэродромы.

В Омской области, по данным Обь-Иртышского УГМС, наблюдается туман, который тоже может нарушить авиасообщение.