Омск-Информ
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·Общество

Меньше всего выбросов было в Ленинском округе.
В декабре уровень загрязнения воздуха в Омске в целом был «повышенным». В остальных округах он был «повышенный». Таким же он был в каждом округе, кроме Ленинского.
Погода не способствовала рассеиванию выбросов 8, 9, 23, 24, 25, 26 декабря. Превышения предельно допустимой концентрации зарегистрировали в Центральном округе – оксида углерода и сероводорода, в Октябрьском округе – сероводорода и формальдегида, в Советском – сероводорода, в Кировском – хлорида водорода.
Отметим, что в октябре уровень загрязнения был «очень высокий».
·Общество

Меньше всего выбросов было в Ленинском округе.
В декабре уровень загрязнения воздуха в Омске в целом был «повышенным». В остальных округах он был «повышенный». Таким же он был в каждом округе, кроме Ленинского.
Погода не способствовала рассеиванию выбросов 8, 9, 23, 24, 25, 26 декабря. Превышения предельно допустимой концентрации зарегистрировали в Центральном округе – оксида углерода и сероводорода, в Октябрьском округе – сероводорода и формальдегида, в Советском – сероводорода, в Кировском – хлорида водорода.
Отметим, что в октябре уровень загрязнения был «очень высокий».