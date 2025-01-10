Участники создавали копии картин известных в мире авторов.

В Омске прошел блиц-конкурс для юных художников «Музейная академия». Его приурочили к 100-летию музея имени Врубеля.

Конкурс проводится уже 10 лет. Поддержал мероприятие Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Благодаря этому число конкурсантов не ограничивали.

– Омский НПЗ считает важной частью социальной политики поддержку юных талантов, – рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Вместе с другими проектами, которые помогают формировать творческую среду, он дает детям главное – возможности для реализации в родном регионе. Нашему предприятию важно укрепить эту тенденцию, которая расширяет новые горизонты для всестороннего развития.

В конкурсе приняли участие почти 200 воспитанников художественных школ, школ искусств, вузов и ссузов из Омска и Новосибирска. Участники изучали подлинники картин известных художников, а потом делали копии работ. Юные художники тянули жребий и выясняли, копию какой картины они будут создавать. Чтобы копия вышла удачной, участники конкурса осваивали манеру и методы работы мастеров.

– Такие проекты помогают начинающим художникам профессионально вырасти и проявить свои возможности. Для кого-то это стало первой профессиональной выставкой, и это результат устремлений и усердной работы, – отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов. – Проект поддержан Омским НПЗ и программой «Родные города» компании «Газпром нефть». Уверен, через несколько лет на профессиональном небосклоне появятся новые имена омских художников.

Отметим, что по итогам конкурса 80 лучших работ представили на выставке в музее имени Врубеля.

Фото: Григорий Овесов