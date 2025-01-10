Краденое имущество она продала случайным прохожим.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции 4 УМВД России по городу Омску задержали подозреваемую в хищении имущества из квартиры. Следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В полицию обратилась 67-летняя жительница многоквартирного дома, расположенного в 5-м Крымском переулке, и рассказала о том, что у нее пропал телевизор. Полицейские выяснили, что накануне произошедшего хозяйки не было дома. В это время ее 35-летний сын со знакомыми выпивал в квартире, затем уснул, а после обнаружил пропажу имущества. Оперативники установили, что девушка из компании тех самых гостей, неоднократно судимая 31-летняя жительница Ленинского округа, причастна к хищению телевизора.

На допросе девушка рассказала, что похищенное в ломбарде принимать отказались, и тогда она продала технику случайным прохожим за 5000 рублей, а деньги потратила. Сотрудники полиции разыскали похищенное имущество и вернули законной владелице.

Санкция статьи, по которой обвиняется жительница Ленинского округа, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.