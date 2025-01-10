Омск-Информ
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·Происшествия

Краденое имущество она продала случайным прохожим.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции 4 УМВД России по городу Омску задержали подозреваемую в хищении имущества из квартиры. Следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В полицию обратилась 67-летняя жительница многоквартирного дома, расположенного в 5-м Крымском переулке, и рассказала о том, что у нее пропал телевизор. Полицейские выяснили, что накануне произошедшего хозяйки не было дома. В это время ее 35-летний сын со знакомыми выпивал в квартире, затем уснул, а после обнаружил пропажу имущества. Оперативники установили, что девушка из компании тех самых гостей, неоднократно судимая 31-летняя жительница Ленинского округа, причастна к хищению телевизора.

На допросе девушка рассказала, что похищенное в ломбарде принимать отказались, и тогда она продала технику случайным прохожим за 5000 рублей, а деньги потратила. Сотрудники полиции разыскали похищенное имущество и вернули законной владелице.

Санкция статьи, по которой обвиняется жительница Ленинского округа, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

·Происшествия

Краденое имущество она продала случайным прохожим.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции 4 УМВД России по городу Омску задержали подозреваемую в хищении имущества из квартиры. Следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В полицию обратилась 67-летняя жительница многоквартирного дома, расположенного в 5-м Крымском переулке, и рассказала о том, что у нее пропал телевизор. Полицейские выяснили, что накануне произошедшего хозяйки не было дома. В это время ее 35-летний сын со знакомыми выпивал в квартире, затем уснул, а после обнаружил пропажу имущества. Оперативники установили, что девушка из компании тех самых гостей, неоднократно судимая 31-летняя жительница Ленинского округа, причастна к хищению телевизора.

На допросе девушка рассказала, что похищенное в ломбарде принимать отказались, и тогда она продала технику случайным прохожим за 5000 рублей, а деньги потратила. Сотрудники полиции разыскали похищенное имущество и вернули законной владелице.

Санкция статьи, по которой обвиняется жительница Ленинского округа, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.