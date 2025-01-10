Глава региона провел заседание рабочей группы по решению проблемных вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Охрана окружающей среды в Омске остается ключевой и имеет большое социальное значение. Об этом на заседании рабочей группы по решению проблемных вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления сообщил губернатор Виталий Хоценко.

В Омской области реализуются несколько федеральных проектов из национального проекта «Экология», включая «Чистая страна», «Чистый воздух» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В рамках последнего проекта планируется построить три современных объекта для работы с отходами. Первый из них будет расположен в Таврическом районе Омской области, и его первая очередь должна начать работу до 1 января 2026 года, а весь комплекс будет завершен к октябрю 2026 года. В том же году планируется строительство мусоросортировочного комплекса с компостированием в Тарском районе Омской области. Такой же комплекс появится в Омском районе в 2028 году.

На заседании также обсуждали реализацию федерального проекта «Чистый воздух», в частности рекультивацию свалок для уменьшения выбросов вредных веществ. Также говорили о плане по обеспечению стабильной работы компании ООО «Магнит», которая отвечает за вывоз мусора в регионе.

Губернатор отметил, что федеральные проекты направлены на улучшение жизни людей в Омской области, а также на создание хороших условий для развития экономики и увеличение привлекательности региона для инвестиций. Главная задача – успешно реализовать эти проекты и заранее устранять возможные проблемы.