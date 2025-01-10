Омск-Информ
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·Общество

Сделать это их заставили сотрудники прокуратуры.
Прокуратура выявила нарушения в деятельности омских властей. Чиновники не обеспечили 5-летнего мальчика необходимым лекарством.
Как сообщили в прокуратуре, ребенок страдает редким заболеванием. Для лечения ему требуется препарат стоимостью более 66 млн рублей, которым государство обязано обеспечить его бесплатно. Однако лекарство мальчику не предоставили, прервав его лечение, потому что чиновники не выделили на это средства из бюджета.
– После прокурорского вмешательства выделены бюджетные ассигнования на обеспечение ребенка необходимым лекарством, которое уже закуплено и поставлено в медицинское учреждение, – отметили в ведомстве.
Прокуратура будет контролировать дальнейшее обеспечение ребенка лекарствами.
·Общество

Сделать это их заставили сотрудники прокуратуры.
Прокуратура выявила нарушения в деятельности омских властей. Чиновники не обеспечили 5-летнего мальчика необходимым лекарством.
Как сообщили в прокуратуре, ребенок страдает редким заболеванием. Для лечения ему требуется препарат стоимостью более 66 млн рублей, которым государство обязано обеспечить его бесплатно. Однако лекарство мальчику не предоставили, прервав его лечение, потому что чиновники не выделили на это средства из бюджета.
– После прокурорского вмешательства выделены бюджетные ассигнования на обеспечение ребенка необходимым лекарством, которое уже закуплено и поставлено в медицинское учреждение, – отметили в ведомстве.
Прокуратура будет контролировать дальнейшее обеспечение ребенка лекарствами.