Загрязнение выявили вчера в Ленинском округе.
Сотрудники Минприроды зафиксировали в воздухе Ленинского округа Омска повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе. Во вторник, 7 января, концентрация взвешенных частиц (PM 2,5) составила 1,22 ПДК. В среду, 8 января, концентрация взвешенных частиц достигла 5,5 ПДК, частиц PM 10 – 2,93 ПДК, пыли – 1,76 ПДК.
По данным открытых интернет-источников, взвешенные (particulate matter, PM) – это твердые частицы и жидкие капли, находящиеся в воздухе. Это не единый загрязнитель, а смесь разных видов частиц органического и неорганического происхождения, включая пыль, пыльцу, сажу, дым, химикаты, сульфаты, минеральную пыль.
Отметим, что накануне Нового года в Омске выпал пепел вместо снега. На неприятные запахи омичам посоветовали жаловаться в Центр экомониторинга по телефонам: 8-923-685-56-31 – WhatsApp, 37-80-21.