Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На выбросы пожаловались жители Центрального округа.
Омичи пожаловались в соцсетях на то, что ночью в городе выпал пепел вместо снега. Жителей возмутил такой новогодний подарок.
– Уже больше трех часов с неба сыпется пепел. Все уже покрыто толстым черным слоем. 3 км от Бауцентра в сторону Ростовки, – написал один из горожан.
В Минприроды отметили, что контролируют качество воздуха.
– Мониторинг атмосферного воздуха на наличие предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ осуществляется круглосуточно стационарными наблюдательными постами. На сегодняшний день на автоматизированных постах наблюдений превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по измеряемым показателям не зафиксировано, – сообщили в ведомстве. 
На неприятные запахи омичам посоветовали жаловаться в Центр экомониторинга по телефонам: 8-923-685-56-31 – WhatsApp, 37-80-21.
·Общество

На выбросы пожаловались жители Центрального округа.
Омичи пожаловались в соцсетях на то, что ночью в городе выпал пепел вместо снега. Жителей возмутил такой новогодний подарок.
– Уже больше трех часов с неба сыпется пепел. Все уже покрыто толстым черным слоем. 3 км от Бауцентра в сторону Ростовки, – написал один из горожан.
В Минприроды отметили, что контролируют качество воздуха.
– Мониторинг атмосферного воздуха на наличие предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ осуществляется круглосуточно стационарными наблюдательными постами. На сегодняшний день на автоматизированных постах наблюдений превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по измеряемым показателям не зафиксировано, – сообщили в ведомстве. 
На неприятные запахи омичам посоветовали жаловаться в Центр экомониторинга по телефонам: 8-923-685-56-31 – WhatsApp, 37-80-21.